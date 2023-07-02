Советы как стать эскортницей

В народе бытует мнение, что эскортницы занимаются чем-то нехорошим. Однако большинство девушек в качестве услуг предлагают только общение. И за это мужчины готовы им платить очень большие деньги. Например, от 6000 евро в месяц. И это не считая подарки и т.п. Но эскортницы зачастую работают от агентств, которые занимаются продвижением девушек.

В этой статье мы расскажем вам, как стать эскортницей, на что вам предстоит обратить внимание. А также подробно распишем каждый шаг.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Если вы только начинаете свой путь в сфере сопровождения, то нужно найти хорошего помощника. Им будет только специальное агентство. Нужно изучить условия каждого, посмотреть отзывы в интернете. Часть дохода девушки платят агентству. Но оно является гарантом сделки с клиентом, работает над комфортом девушек.

Также начинающие эскортницы должны:

Подобрать себе псевдоним. Если имя уникальное, то его будет легче рекламировать. Лучше в интернете посмотреть наличие вашего имени. А то могут быть совпадения. Лучше всего выбирать двойные имена.

Если работаете в одиночку, то нужно настроить рекламные онлайн-профили самостоятельно. Чтобы реклама успешнее продавалась, могут потребоваться данные фигуры и т.п.

Сходите к фотографу, чтобы он сделал качественные фото для рекламы. Изображение получится круче, если его делает профессионал.

С начальной стадией всё – переходим к важным советам.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ТЕМ КТО РЕШИЛ СТАТЬ ЭСКОРТНИЦЕЙ

Клиенты любят молодых девушек не только за их красоту и умение общаться. Мужчины ценят в них пунктуальность. Поэтому опаздывать на встречу с клиентом нельзя. Заранее уточните дресс-код, чтобы успеть одеться правильно.

Эскортницы должны быть вежливыми и профессиональными. От них ждут учтивости и приветливости. Чем лучше взаимопонимание с клиентом, тем выше шанс, что он позовёт снова.

Опытные эскортницы знают, что надо всегда брать предоплату. Если клиент кормит завтраками, то с ним нельзя сотрудничать.

С мужчинами нужно быть настойчивой, чтобы они знали, какие границы нельзя переступать. Если агентство этим не занимается, то девушки сами рассказывают об услугах. О тех, которые оказывают. Правила – важнее всего, нельзя клиенту давать контроль над вами. Даже богатому мужчине можно и нужно говорить «нет», если он неправ.

КАК БЕЗОПАСНО РАБОТАТЬ ЭСКОРТНИЦЕЙ

Если вы хотите быть успешной эскортницей, то вам нужно следить за своим здоровьем. Если вы физически здоровы, то будете на высоте. Ваше настроение и спортивную форму улучшит фитнес. Также он подтянет все важные части тела, на которые любят смотреть мужчины. А это жирный плюс к привлекательности.

На начальных порах лучше полностью положиться на куратора, если работаете от агентства. Он поможет в рабочих и личных вопросах. Но если работаете на себя, то лучше подключить друзей. Они подскажут или морально помогут. Особенно это важно на начальных стадиях, когда у дам ещё нет опыта.

Если клиент требует чего-то запрещённого или невозможного, угрожает, то нужно его покинуть. Если работаете от агентства, то предупредите охрану, водителя. Обычно такого не случается, но всегда такой вариант нужно держать в голове.

Теперь вы представляете, как можно стать эскортницей – мы расписали советы от самого начала знакомства с профессией.

Придерживайтесь этих правил, и тогда вы сможете разбогатеть за несколько месяцев!