Главный Каталог Статей РФ
74908 авторов, размещено 46157 статей, сейчас на сайте пользователей: 65 Статистика
Добавить статью Заказать статью Критерии качества
Работа и карьера (462)
Подкатегории:
Другие категории: Авто и МотоАвто и Мото (2055)
Авто и Мото Авто и Мото (2055)Бизнес Бизнес (6156)Дом, семья, дети Дом, семья, дети (4100)Досуг и Юмор Досуг и Юмор (667)Еда Еда (826)Здоровье Здоровье (3912)Искусство Искусство (1617)Компьютеры и Интернет Компьютеры и Интернет (4253)Мода, стиль Мода, стиль (1600)Наука Наука (1608)
Образование Образование (1324)Общество Общество (2981)Окружающий мир Окружающий мир (783)Промышленноcть, оборудование Промышленноcть, оборудование (1926)Связь Связь (475)Секс, любовь, отношения Секс, любовь, отношения (948)Спорт Спорт (879)Справочная информация Справочная информация (269)Страны, путешествия Страны, путешествия (1818)Строительство и ремонт Строительство и ремонт (7501)Транспорт и логистика Транспорт и логистика (459)
Аватар Anna Sviridova

Работа в Дубае для девушек, несколько советов как найти хорошее место

Категория:  Работа и карьера  | Автор:  Anna Sviridova | Опубликовано: 20.01.2020

Дубай – это одна из самых экономически развитых стран в мире. Туда стекаются огромные суммы денег, так что работа в стране всегда высоко оплачивается. Очень востребована там работа в эскорте. Это вид деятельности, когда девушка должна сопровождать человека на встрече или вечеринке в течение определенного времени.

После этого она получает оплату и может отправляться к следующему клиенту. Сейчас есть специальные порталы, где можно разместить свою вакансию. Но для этого надо находиться на территории страны. Нахождение в Дубае, да и в любом другом государстве связано с определенными рисками. Именно поэтому, лучше сразу обратиться к услугам агентства, которые будут обеспечивать защиту прав и не дадут в обиду вас, как сотрудницу.

Работа для девушек в Дубае

Как устроиться эскортницей в Дубае

Для того чтобы получить подобную вакансию, необходимо обратиться к агентству, которое поможет оформить все документы и подписать договор. Далее следует перелет в страну. Там вы будете обеспечены тем количеством клиентов, с которыми сможете проработать в течение суток. Вся работа строится по следующему принципу: вы встречаете клиента или он выезжает к вам. После этого с ним проводится определенное количество времени. Он может позвать вас на вечеринку, ужин, или для того, чтобы провести время в какой-либо компании. На финальном этапе следует расчет за оказанные услуги и возможно, он даст чаевые, которые полностью остаются девушке.

В чем преимущество работы через агентство

Есть ряд преимуществ, которые предлагает агентство при работе в Дубае:

  1. Безопасность нахождения на территории страны. Да, ОАЭ – это страна со своими традициями, которые обязательно необходимо соблюдать. Чтобы быть всегда в безопасности и не нарушать никаких законов и правил, лучше работать с агентством, которое выручит в любой сложной ситуации. Они изначально объяснят, что можно делать, и от чего лучше воздержаться.
  2. Постоянные клиенты. У любого агентства есть свой список клиентов, которым постоянно нужны новые девушки. Это позволяет сотруднице получать стабильный доход в той мере, в которой она способно выполнять поставленные перед ней задачи.
  3. 3. Гарантия возвращения домой. Любое агентство, назначая тур, обязательно подписывает все необходимые документы, которые становятся гарантом того, что по прошествии нескольких месяцев девушка отправится на родину.

Таким образом, именно работа через агентство позволяет обеспечить и безопасность, и возможность неплохо заработать в чужой стране.

Заключение

Если вы хотите отправиться работать в качестве эскортницы в другую страну, а именно в ОАЭ, то обязательно стоит обращаться к услугам агентства. Это позволит точно получить работу в одной из лучших стран мира! Можно найти даже те туры, где изначально предусмотрено проживание в отелях. Главными требованиями выступает приятный внешний вид, а также наличие паспорта. После этого можно заработать даже до 10 тысяч долларов в месяц. Можно работать ровно столько, насколько хватит сил.


Потрясающая история девушки как она сотрудничала с агентом из чёрного списка. Как ей удалось уйти, читать чтобы не повторить ошибки. Опытные девочки обсуждают работу в ОАЭ на форуме, много полезных советов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Станьте первым! У нас гости не могут комментировать статьи. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы прокомментировать.
Интересные статьи по теме
Аватар S_admin
Важность правильного выбора профессии Практически каждый знает, насколько важно сделать правильный выбор профессии, от этого во многом будет зависеть дальнейшая жизнь. На рабочем месте человек проводит значительную часть времени, и то чем...
Категория: Работа и карьера | Автор: S_admin | Добавлено: 03.05.2010
Аватар консультант
Уволили – как жить дальше? Из этой статьи вы узнаете, что увольнение - это не конец света....
Категория: Работа и карьера | Автор: консультант | Добавлено: 09.01.2010
Аватар cplcl
Кем работают русские в Китае Чем занимается молодежь, приехавшая в Китай на заработки....
Категория: Работа и карьера | Автор: cplcl | Добавлено: 26.07.2013
Аватар sozol
Супервайзер - что за профессия? Супервайзер (от англ. supervisor – надсмотрщик, надзиратель) – руководитель команды торговых представителей, мерчендайзеров, промоутеров и т.п.. Главная задача супервайзера - организация работы и конт...
Категория: Работа и карьера | Автор: sozol | Добавлено: 25.04.2010
Аватар Rescator
Биржа труда: плюсы и минусы Данный обзор посвящен, прежде всего, тем, кто недавно потерял работу и колеблется - вставать ли на учет на бирже труда или нет. Отвечу однозначно - вставайте, ибо вы ничего не теряете, а наоборот пол...
Категория: Работа и карьера | Автор: Rescator | Добавлено: 16.03.2009
Авторизация Регистрация
Лучшие авторы
Аватар Fasoliando
Fasoliando
Создатель и владелец сайта "Центр создания и разви...

Читать

Аватар Liberta
Liberta
Валентина Тунаева.
Тринадцать лет в индустрии с...

Читать

Аватар Юлия Бахтина
Юлия Бахтина
Здравствуйте!

Меня зовут Юлия Бахтина.
<...

Читать

Аватар Badboyby
Badboyby
Internet marketing, SEO

Читать

Аватар riword
riword
Группа компаний Русьинновация - крупная фирма, спе...

Читать

Свежие комментарии
Особенно восхищает фраза: "прямой участок на выходе воды отсутствует, ...

Читать

Вот встретился отзыв о теплообменнике "Коссет" на форуме специалистов ...

Читать

Начала декаративно изменять свой домик, уже везде красивый интерьер, н...

Читать

1+1+1=3 троица.

Читать

И еще лучший участковый города- неужели это ничего не значит!

Читать

Напишите нам
   При использовании материалов сайта ссылка на каталог-статей.рф обязательна. © 2006-2021   