Быль о работе в Бахрейне двух девушек

На просторах интернета множество информации о том что крайне рискованно пытаться заработать деньги в арабских странах девочке. Тем не менее постоянно находятся личности которые наивно верят что работа для девушек в Бахрейне это легкий и безопасный способ заработка. На этой неделе очередными жертвами неудачного трудоустройства стали две участницы нашей болталки (телеграмм группа для эскортниц). По приезду Алиса (имя одной из пострадавших) поделилась с нами своей историей.

Началось всё с того что наши героини пытались заработать денег. К сожалению в наше время найти работу девушке без опыта очень сложно. Вскоре одна из знакомых посоветовала проверенное эскорт агентство в Бахрейне. По скольку Алисе с подругой всего 20 лет и это был первый опыт работы за границей, их заинтересовало поступившее предложение. Подружка познакомила новоиспеченных эскортниц с менеджерами по трудоустройству в Манаме для дальнейшего сотрудничества.

Как и водится, первоначальные условия работы озвученные соискательницам были весьма заманчивы.

Проживание в отеле 4-5 звёзд.

Затраты на дорогу оплачивает работодатель.

Проживание за счёт агентства.

Кроме всего было обещано времяпрепровождение с богатыми клиентами на яхтах и самых красивых местах планеты. Для наглядности ниже добавлено изображение переписки в которой можно увидеть первоначальные обещания.

Но по приезду ожидало огромное разочарование которое испытывали многие прежде. Работа для девушек в Бахрейне в реальности оказалась диаметрально противоположной от обещанного в начале. Девушек поселили в убогий отель, проживание в котором им пришлось полностью оплачивать за свой счёт. Так же не оказалось богатых клиентов на дорогих яхтах. Кроме того по прибытия подружкам сообщили о новых условиях. Из которых следовало что заработок девчонок составляет 100$ за час из которых они должны отдавать 20% скаутам. Но самое главное в том что им сообщили о долге в 25000$ который они должны отработать.

К счастью конкретно эта история обошлась без угрозы личной безопасности девочек. Никто против силы удерживать не стал. И конечно же они вернулись обратно домой.

В итоге, эта эскорт работа в Бахрейне принесла: убыток 20000 рублей, испорченное настроение и трое суток без сна. По этому, советую учится на чужих ошибках и не пытаться заработать деньги в потенциально опасных странах. Тем более проституцией. Надеюсь этот опыт будет полезен всем желающим найти работу в эскорте в Манаме.

Чтобы не у кого не было сомнений, ниже по ссылке можно прочитать оригинал истории. Где добавлены видео которое сняли девочки на телефон когда прилетели на место. Плюс вся переписка с работодателями, прочитав которую можно узнать много интересного. Так же поделюсь ссылкой обсуждения на форуме где можно прочитать полезные советы опытных девушек как найти работу за границей