3 совета как создать впечатление на собеседовании

Современный образ жизни преподносит нам всё новые и новые испытания, от преодоления которых, порою, зависит наше будущее благополучие. Одним из таких испытаний является собеседование - процедура, которую вынужден пройти каждый, прежде чем попасть на новое место работы. Вопросы о профессионализме остались на этапе резюме, и тут уже на первый план выходит умение произвести впечатление и правильно преподать себя. В дальнейшем речь пойдёт о том, как грамотно это сделать.

ВНЕШНИЙ ВИД



Фраза "по одёжке встречают" уместна во всех случаях, а уж тем более на собеседовании. Все мы люди разумные и прекрасно понимаем, что стиль должен соответствовать концепции будущего рабочего места. То есть, не зазорно явиться к своему потенциальному работодателю в спортивном костюме или в джинсах с футболкой, но только в том случае, если Вы хотите получить должность инструктора по фитнесу.



В остальном, от подобных экспериментов лучше отказаться. Давайте не будем рассматривать столь кардинальных вариантов и остановимся на среднестатистическом офисном работнике. Деловой стиль и аккуратность - как само собой разумеющиеся, это и ребёнку понятно.



Гораздо важнее обратить внимание на мелочи, ибо из них и складывается общее впечатление о человеке!



Прежде всего, обувь: многие оценивают людей именно по этому критерию. Но даже если Вы начистили ботинки до блеска, не стоит расслабляться - пыль, неаккуратные пешеходы и изменчивые погодные условия могут внести свои коррективы. Поэтому салфетки или компактная губка будут как нельзя кстати. Воспользуйтесь ими непосредственно перед входом в офис и заработайте дополнительные очки.



Уделите особое внимание задней части ботинок или туфель, ведь именно её увидит работодатель, когда Вы направитесь к выходу. Не дайте этой мелочи испортить впечатление, создавшиеся во время собеседования.



Так же обратите внимание на аксессуары: запонки, зажимы для галстука, очки - всё это поможет Вам выглядеть деловым и ответственным человеком. Часы, в свою очередь, идеально завершат образ, добавив к нему ощущение пунктуальности.

ПОВЕДЕНИЕ



Как только Вы появились в приёмной, создайте образ серьёзного сотрудника. Конечно, перебороть волнение в данной ситуации вряд ли удастся, но произвести иллюзию уверенности вполне возможно. Для этого делайте как можно меньше движений, все они должны быть чёткими и размеренными. При этом никакой суетливости.



Ещё лучше заложить руки за спину ладонь в ладонь - это будет признаком уверенности и спокойствия.



По возможности не присаживайтесь, оставайтесь стоять, тем самым, постоянно напоминая секретарю о своём присутствии.



Как только Вас пригласили войти, заходите без промедления. Постучите и проходите уверенной, не шаркающей походкой. Даже если работодатель занят, не стойте в дверях, покажите, что Вам не привыкать заходить в подобные кабинеты, и Вас это абсолютно не пугает.



Присаживаясь, располагайтесь под углом к начальнику, не сидите лицом к лицу - это изначально воспринимается как агрессия.



Идеальный вариант - Вы сидите полубоком, повернув голову в его сторону!



Если Вам предлагают расположиться на диване или мягком кресле, садитесь на край, чтобы не выглядеть, как две ноги с торчащей головой. Прежде чем уйти, одёрните и поправьте одежду. Помните, как показывают наблюдения, практически все смотрят в спину уходящему человеку.



Так же не будет лишним обернуться перед дверью и, улыбнувшись, попрощаться, чтобы потенциальный директор запомнил Вашу улыбку, а не зад.



ЖЕСТИКУЛЯЦИЯ



Постарайтесь совершать как можно меньше движений руками. Люди, которые добились определённых успехов, имеют чётко поставленные цели и знают себе цену, практически не жестикулируют. Это объясняется тем, что чем выше статус человека, тем меньше ему необходимо двигаться.



Произведите подобное впечатление и получите дополнительные бонусы, которые могут стать решающими при прочих равных условиях с остальными претендентами. Хотя совсем отказываться от жестов тоже не стоит, ибо это будет выглядеть, как минимум, странно.

Следите за своим языком телодвижений и ни в коем случае не скрещивайте руки или ноги, ведь таким образом вы показываете закрытость и нежелание общаться. О том же самом свидетельствует папка (сумка), расположенная на коленях и создающая своего рода барьер. В данном случае будет уместней поставить её на пол рядом с собою.



Во время разговора используйте "открытые жесты" - демонстрируйте ладони, тем самым показывая два главных посыла:

Открытость. Искренность.

Человек воспринимает такие сигналы на подсознательном уровне и у него создаётся положительное впечатление о собеседнике.



В завершении могу посоветовать если Вам нужна работа в Киеве эту категорию доски бесплатных объявлений по трудоустройству клмсомолка ворк! Выше представлены три основных составляющих успешного собеседования. Соблюдение этих нехитрых правил поможет произвести лучшее впечатление на работодателя и склонить его выбор в Вашу пользу.