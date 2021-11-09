Главный Каталог Статей РФ
74932 авторов, размещено 46157 статей, сейчас на сайте пользователей: 49 Статистика
Добавить статью Заказать статью Критерии качества
Работа и карьера (462)
Подкатегории:
Другие категории: Авто и МотоАвто и Мото (2055)
Авто и Мото Авто и Мото (2055)Бизнес Бизнес (6156)Дом, семья, дети Дом, семья, дети (4100)Досуг и Юмор Досуг и Юмор (667)Еда Еда (826)Здоровье Здоровье (3912)Искусство Искусство (1617)Компьютеры и Интернет Компьютеры и Интернет (4253)Мода, стиль Мода, стиль (1600)Наука Наука (1608)
Образование Образование (1324)Общество Общество (2981)Окружающий мир Окружающий мир (783)Промышленноcть, оборудование Промышленноcть, оборудование (1926)Связь Связь (475)Секс, любовь, отношения Секс, любовь, отношения (948)Спорт Спорт (879)Справочная информация Справочная информация (269)Страны, путешествия Страны, путешествия (1818)Строительство и ремонт Строительство и ремонт (7501)Транспорт и логистика Транспорт и логистика (459)
Аватар anfisasobchak

3 совета как создать впечатление на собеседовании

Категория:  Работа и карьера  | Автор:  anfisasobchak | Опубликовано: 09.11.2021

Современный образ жизни преподносит нам всё новые и новые испытания, от преодоления которых, порою, зависит наше будущее благополучие. Одним из таких испытаний является собеседование - процедура, которую вынужден пройти каждый, прежде чем попасть на новое место работы. Вопросы о профессионализме остались на этапе резюме, и тут уже на первый план выходит умение произвести впечатление и правильно преподать себя. В дальнейшем речь пойдёт о том, как грамотно это сделать.

Как пройти собеседование

ВНЕШНИЙ ВИД

Фраза "по одёжке встречают" уместна во всех случаях, а уж тем более на собеседовании. Все мы люди разумные и прекрасно понимаем, что стиль должен соответствовать концепции будущего рабочего места. То есть, не зазорно явиться к своему потенциальному работодателю в спортивном костюме или в джинсах с футболкой, но только в том случае, если Вы хотите получить должность инструктора по фитнесу.

В остальном, от подобных экспериментов лучше отказаться. Давайте не будем рассматривать столь кардинальных вариантов и остановимся на среднестатистическом офисном работнике. Деловой стиль и аккуратность - как само собой разумеющиеся, это и ребёнку понятно.

Гораздо важнее обратить внимание на мелочи, ибо из них и складывается общее впечатление о человеке!

Прежде всего, обувь: многие оценивают людей именно по этому критерию. Но даже если Вы начистили ботинки до блеска, не стоит расслабляться - пыль, неаккуратные пешеходы и изменчивые погодные условия могут внести свои коррективы. Поэтому салфетки или компактная губка будут как нельзя кстати. Воспользуйтесь ими непосредственно перед входом в офис и заработайте дополнительные очки.

Уделите особое внимание задней части ботинок или туфель, ведь именно её увидит работодатель, когда Вы направитесь к выходу. Не дайте этой мелочи испортить впечатление, создавшиеся во время собеседования.

Так же обратите внимание на аксессуары: запонки, зажимы для галстука, очки - всё это поможет Вам выглядеть деловым и ответственным человеком. Часы, в свою очередь, идеально завершат образ, добавив к нему ощущение пунктуальности.

ПОВЕДЕНИЕ

Как только Вы появились в приёмной, создайте образ серьёзного сотрудника. Конечно, перебороть волнение в данной ситуации вряд ли удастся, но произвести иллюзию уверенности вполне возможно. Для этого делайте как можно меньше движений, все они должны быть чёткими и размеренными. При этом никакой суетливости.

Ещё лучше заложить руки за спину ладонь в ладонь - это будет признаком уверенности и спокойствия.

По возможности не присаживайтесь, оставайтесь стоять, тем самым, постоянно напоминая секретарю о своём присутствии.

Как только Вас пригласили войти, заходите без промедления. Постучите и проходите уверенной, не шаркающей походкой. Даже если работодатель занят, не стойте в дверях, покажите, что Вам не привыкать заходить в подобные кабинеты, и Вас это абсолютно не пугает.

Присаживаясь, располагайтесь под углом к начальнику, не сидите лицом к лицу - это изначально воспринимается как агрессия.

Идеальный вариант - Вы сидите полубоком, повернув голову в его сторону!

Если Вам предлагают расположиться на диване или мягком кресле, садитесь на край, чтобы не выглядеть, как две ноги с торчащей головой. Прежде чем уйти, одёрните и поправьте одежду. Помните, как показывают наблюдения, практически все смотрят в спину уходящему человеку.

Так же не будет лишним обернуться перед дверью и, улыбнувшись, попрощаться, чтобы потенциальный директор запомнил Вашу улыбку, а не зад.

ЖЕСТИКУЛЯЦИЯ

Постарайтесь совершать как можно меньше движений руками. Люди, которые добились определённых успехов, имеют чётко поставленные цели и знают себе цену, практически не жестикулируют. Это объясняется тем, что чем выше статус человека, тем меньше ему необходимо двигаться.

Произведите подобное впечатление и получите дополнительные бонусы, которые могут стать решающими при прочих равных условиях с остальными претендентами. Хотя совсем отказываться от жестов тоже не стоит, ибо это будет выглядеть, как минимум, странно.

Следите за своим языком телодвижений и ни в коем случае не скрещивайте руки или ноги, ведь таким образом вы показываете закрытость и нежелание общаться. О том же самом свидетельствует папка (сумка), расположенная на коленях и создающая своего рода барьер. В данном случае будет уместней поставить её на пол рядом с собою.

Во время разговора используйте "открытые жесты" - демонстрируйте ладони, тем самым показывая два главных посыла:

  1. Открытость.
  2. Искренность.

Человек воспринимает такие сигналы на подсознательном уровне и у него создаётся положительное впечатление о собеседнике.

В завершении могу посоветовать если Вам нужна работа в Киеве эту категорию доски бесплатных объявлений по трудоустройству клмсомолка ворк! Выше представлены три основных составляющих успешного собеседования. Соблюдение этих нехитрых правил поможет произвести лучшее впечатление на работодателя и склонить его выбор в Вашу пользу.


Ссылка на категорию рекомендованного сайта где можно быстро найти вакансии для девушек в Киеве.  
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Станьте первым! У нас гости не могут комментировать статьи. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы прокомментировать.
Интересные статьи по теме
Аватар S_admin
Важность правильного выбора профессии Практически каждый знает, насколько важно сделать правильный выбор профессии, от этого во многом будет зависеть дальнейшая жизнь. На рабочем месте человек проводит значительную часть времени, и то чем...
Категория: Работа и карьера | Автор: S_admin | Добавлено: 03.05.2010
Аватар консультант
Уволили – как жить дальше? Из этой статьи вы узнаете, что увольнение - это не конец света....
Категория: Работа и карьера | Автор: консультант | Добавлено: 09.01.2010
Аватар cplcl
Кем работают русские в Китае Чем занимается молодежь, приехавшая в Китай на заработки....
Категория: Работа и карьера | Автор: cplcl | Добавлено: 26.07.2013
Аватар sozol
Супервайзер - что за профессия? Супервайзер (от англ. supervisor – надсмотрщик, надзиратель) – руководитель команды торговых представителей, мерчендайзеров, промоутеров и т.п.. Главная задача супервайзера - организация работы и конт...
Категория: Работа и карьера | Автор: sozol | Добавлено: 25.04.2010
Аватар Rescator
Биржа труда: плюсы и минусы Данный обзор посвящен, прежде всего, тем, кто недавно потерял работу и колеблется - вставать ли на учет на бирже труда или нет. Отвечу однозначно - вставайте, ибо вы ничего не теряете, а наоборот пол...
Категория: Работа и карьера | Автор: Rescator | Добавлено: 16.03.2009
Авторизация Регистрация
Лучшие авторы
Аватар promoter
promoter
Студент :)

Читать

Аватар Olga-Olga
Olga-Olga
Заказать СЕО-статью здесь - [email protected]

Читать

Аватар proster
proster
Зинченко Евгений Андреевич http://prosting.c...

Читать

Аватар Анатолий
Анатолий
Родился 3 марта 1959 года в Горной Шории. С рожден...

Читать

Аватар protanksu
protanksu
Танкист

Читать

Свежие комментарии
Особенно восхищает фраза: "прямой участок на выходе воды отсутствует, ...

Читать

Вот встретился отзыв о теплообменнике "Коссет" на форуме специалистов ...

Читать

Начала декаративно изменять свой домик, уже везде красивый интерьер, н...

Читать

1+1+1=3 троица.

Читать

И еще лучший участковый города- неужели это ничего не значит!

Читать

Напишите нам
   При использовании материалов сайта ссылка на каталог-статей.рф обязательна. © 2006-2021   