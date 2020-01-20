Работа в Дубае для девушек, несколько советов как найти хорошее место

Дубай – это одна из самых экономически развитых стран в мире. Туда стекаются огромные суммы денег, так что работа в стране всегда высоко оплачивается. Очень востребована там работа в эскорте. Это вид деятельности, когда девушка должна сопровождать человека на встрече или вечеринке в течение определенного времени.

После этого она получает оплату и может отправляться к следующему клиенту. Сейчас есть специальные порталы, где можно разместить свою вакансию. Но для этого надо находиться на территории страны. Нахождение в Дубае, да и в любом другом государстве связано с определенными рисками. Именно поэтому, лучше сразу обратиться к услугам агентства, которые будут обеспечивать защиту прав и не дадут в обиду вас, как сотрудницу.

Как устроиться эскортницей в Дубае

Для того чтобы получить подобную вакансию, необходимо обратиться к агентству, которое поможет оформить все документы и подписать договор. Далее следует перелет в страну. Там вы будете обеспечены тем количеством клиентов, с которыми сможете проработать в течение суток. Вся работа строится по следующему принципу: вы встречаете клиента или он выезжает к вам. После этого с ним проводится определенное количество времени. Он может позвать вас на вечеринку, ужин, или для того, чтобы провести время в какой-либо компании. На финальном этапе следует расчет за оказанные услуги и возможно, он даст чаевые, которые полностью остаются девушке.

В чем преимущество работы через агентство

Есть ряд преимуществ, которые предлагает агентство при работе в Дубае:

Безопасность нахождения на территории страны. Да, ОАЭ – это страна со своими традициями, которые обязательно необходимо соблюдать. Чтобы быть всегда в безопасности и не нарушать никаких законов и правил, лучше работать с агентством, которое выручит в любой сложной ситуации. Они изначально объяснят, что можно делать, и от чего лучше воздержаться. Постоянные клиенты. У любого агентства есть свой список клиентов, которым постоянно нужны новые девушки. Это позволяет сотруднице получать стабильный доход в той мере, в которой она способно выполнять поставленные перед ней задачи. 3. Гарантия возвращения домой. Любое агентство, назначая тур, обязательно подписывает все необходимые документы, которые становятся гарантом того, что по прошествии нескольких месяцев девушка отправится на родину.

Таким образом, именно работа через агентство позволяет обеспечить и безопасность, и возможность неплохо заработать в чужой стране.

Заключение

Если вы хотите отправиться работать в качестве эскортницы в другую страну, а именно в ОАЭ, то обязательно стоит обращаться к услугам агентства. Это позволит точно получить работу в одной из лучших стран мира! Можно найти даже те туры, где изначально предусмотрено проживание в отелях. Главными требованиями выступает приятный внешний вид, а также наличие паспорта. После этого можно заработать даже до 10 тысяч долларов в месяц. Можно работать ровно столько, насколько хватит сил.